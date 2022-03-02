В Москве девушка скончалась после группового изнасилования

14:56, 02 марта 2022, ПАИ

В Москве после группового изнасилования скончалась 36-летняя уроженка Киргизии, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на Волгоградском проспекте. О том, что девушку изнасиловали шестеро мужчин, сотрудникам скорой помощи сообщили соседи. Они также предположили, что её ещё и избили. Пострадавшую привезли в больницу без сознания, в состоянии комы. Медики поставили ей диагноз: тяжелое отравление этанолом. Кроме того, у неё был сломан нос. Пострадавшая скончалась в реанимации.

Двое подозреваемых в преступлении уже задержаны полицией, оба они соотечественники женщины.