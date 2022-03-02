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Экономика

Евросоюз запретил поставлять евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций, пишет ТАСС.

Соответствующие нормативные акты опубликованы 2 марта в «Официальном журнале ЕС».

«Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - говорится в журнале.

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