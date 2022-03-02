12 марта ЕС отключит от SWIFT семь российских банков

16:31, 02 марта 2022, ПАИ

Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в официальном журнале ЕС, пишет ТАСС.

«Совет [ЕС] решил запретить: предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными (SWIFT), банку «Открытие», Новикомбанку, Промсвязьбанку, банку «Россия», Совкомбанку, Внешэкономбанку (ВЭБ) и Банку ВТБ», - отмечается в документе.

Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (то есть 12 марта), а также будет применяться по отношению к любому юридическому лицу, созданному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам.