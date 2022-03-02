Правительство продлит компенсации малому и среднему бизнесу за расчёты в системе быстрых платежей

20:39, 02 марта 2022, ПАИ

Правительство РФ направит ещё 500 млн рублей на возмещение комиссий за расчёты субъектов МСП в системе быстрых платежей Банка России. Как сообщается на сайте Минэкономразвития, эти средства будут выделены на исполнение программы в 2022 году. Такое решение принято на заседании правительства 2 марта.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей — это надёжная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчётам в магазинах с использованием банковских карт», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Часть средств планируется выделить на компенсацию субъектам МСП уплаченной ими комиссии в декабре (27 млн), остальное — на дальнейшую реализацию программы до 1 июля 2022 года.

В 2021 году число зарегистрированных в системе СБП субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось почти в пять раз — с 34 тыс. до 161 тыс.

Программа компенсации МСП комиссии, уплаченной за использование СБП, была запущена 1 июля 2021 года по поручению президента РФ. В прошлом году программа оказала дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере торговли, бытовых услуг, ремонта автомобилей, образования, которые в наибольшей степени пострадали от ковидных ограничений.