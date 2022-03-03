В Псковской области открыта вакансия инспектора службы безопасности с зарплатой до 101 000 рублей

08:45, 03 марта 2022, ПАИ

В Псковской области в крупную компанию ищут инспектора службы безопасности с зарплатой до 101 000 рублей. Рынок труда изучили аналитики hh.ru, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

В вакансии указано, что будущий работник будет заниматься организацией и проведением работы, направленной на предотвращение и сокращение потерь товарно-материальных ценностей, непосредственно на закрепленных магазинах торговой сети. Также в обязанности будет входить подбор, проверка и подготовка кандидатов.

От кандидатов требуется опыт работы в правоохранительных органах или других силовых структурах. Работодатель также указал, что успешный кандидат должен быть мобильным, уверенным, честным, ответственным, иметь навык работы с ПК. Приветствуется опыт работы в торговых сетях по линии предотвращения потерь ТМЦ.

Компания обещает корпоративную связь, оплату ГСМ, трудоустройство согласно ТК РФ, пятидневную рабочую неделю. Зарплата выплачивается на карту три раза в месяц.