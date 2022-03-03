ЦБ ввел комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже
Центральный банк Российской Федерации с 3 марта ввёл на бирже комиссию для физлиц в размере 30% за покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Брокерские компании будут взимать с физических лиц, покупающих валюту, комиссию в размере не менее 30% от суммы сделки. Требования вступили в силу 3 марта с 9:00, действовать они будут до отмены предписания.
Регулятор пояснил, что данная мера должна выравнять конкуренцию между банками и брокерами. «30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», – отметили в ЦБ.
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