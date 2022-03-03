В России могут ограничить причины для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

23:50, 03 марта 2022, ПАИ

Следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время уголовное дело, например, за уклонение гражданина от уплаты налогов, можно возбудить на основании заявления/сообщения о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной.

На пленарном заседании, которое состоится 4 марта, депутаты рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса. Речь идет о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов.

Это позволит защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования, уточнил Вячеслав Володин. Он уверен, депутаты поддержат это решение и завтра закон будет принят Государственной Думой.