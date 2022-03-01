Временные автобусные маршруты на период перекрытия движения по Советскому мосту (ИНФОГРАФИКА)

16:17, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта 2022 года в Пскове в связи с реконструкцией Троицкого (Советского) моста изменились маршруты общественного транспорта.

Мост планируют сдать в эксплуатацию до 30 декабря 2022 года, однако есть вероятность, что работы завершат уже в ноябре. До этого времени автобусы №1, №5, №11, №22, №25, №30, №118 и №124 будет ездить по другим маршрутам.

Временные маршруты псковских автобусов смотрите на интерактивной карте.