В Псковской области запретили ввоз 19 тонн животного белка из Бельгии

10:28, 20 июля 2022, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Псковской области выявили нарушения при ввозе 19 тонн животного белка из Бельгии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Нарушение выявили в МАПП «Убылинка», расположенном на российско-латвийской границе. Гидролизат куриного белка следовал автомобильным транспортом из Бельгии. Получателем выступила московская компания, которая занимается реализацией товаров для сельскохозяйственных и домашних животных.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор обнаружил несоответствие предоставленного ветеринарного сертификата на экспортируемую из Европейского союза в Российскую Федерацию готовую пищевую продукцию, содержащую сырье животного происхождения. Ввоз 19 тонн животного белка на территорию ЕАЭС был запрещён. Управление Россельхознадзора оформило декларацию о возврате груза, товар возвращен на сопредельную территорию.

Гидролизат белка — это натуральный протеин животного происхождения, полученный ферментативным путем.