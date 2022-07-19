Жителя Островского района осудят за убийство матери

10:42, 20 июля 2022, ПАИ

В Острове перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве матери, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

1 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в гостях у матери, в ходе ссоры ударил её руками и подручными предметами более 30 раз. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.