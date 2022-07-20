За полгода в Псковской области произведено более 87 тысяч тонн молока
Общее количество произведенного молока за шесть полных месяцев в Псковской области составило более 87 тысяч тонн. Средний надой на фуражную корову — около 3 тысяч кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
По надою на корову на лидирующих позициях находятся «Слактис», «Красное знамя» (Новосокольнический район) и «СП Линово» (Пыталовский район).
В числе лидеров по общему надою — предприятия «Слактис», «Красное знамя» (Новосокольнический район), «Зеленые фермы» (Великолукский район). В первой пятерке также расположились предприятие «Добручи-2» (Гдовский район), агрофирма «Черская» (Палкинский район).
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Налоговые и земельные вопросы обсудил с гражданами на приёме в областном Собрании Александр Братчиков
Проект строительства в Псковской области завода по производству электроустановок отправили на доработку
Алина Рыбина: К участию в мероприятиях, приуроченных к открытию завода «Титан-Полимер», приглашаются псковские предприниматели