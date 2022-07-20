За полгода в Псковской области произведено более 87 тысяч тонн молока

12:14, 20 июля 2022, ПАИ

Общее количество произведенного молока за шесть полных месяцев в Псковской области составило более 87 тысяч тонн. Средний надой на фуражную корову — около 3 тысяч кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

По надою на корову на лидирующих позициях находятся «Слактис», «Красное знамя» (Новосокольнический район) и «СП Линово» (Пыталовский район).

В числе лидеров по общему надою — предприятия «Слактис», «Красное знамя» (Новосокольнический район), «Зеленые фермы» (Великолукский район). В первой пятерке также расположились предприятие «Добручи-2» (Гдовский район), агрофирма «Черская» (Палкинский район).