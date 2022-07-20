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Экономика

Псковичей приглашают на «Дни ритейла на Балтике»

С 18 по 19 августа в Светлогорске Калининградской области состоится межрегиональный форум «Дни ритейла на Балтике», являющийся частью федерального форума «Неделя Российского Ритейла». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Деловая программа форума будет состоять из более чем 20 экспертных и аналитических сессий. Представители власти и ритейла, руководители отраслевых союзов, поставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, а также обменяются лучшими практиками работы в условиях новой реальности в тематических сессиях по направлениям логистики, маркетинга, технологии, E-COM.

Откроет мероприятие пленарное заседание «Потребительский рынок в условиях неопределенности» и «Обеспечение товарной безопасности региона».

Для партнеров форума организаторы мероприятия подготовили интересные условия участия. Так, компании могут разместить на площадке мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании или вложить фирменные буклеты в портфель участника.

Программа мероприятия формируется и в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте: retaildays.ru. Форум состоится по адресу: город Светлогорск, улица Ленина, 11, «Янтарь-холл». Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

Для получения более подробной информации просьба обращаться в дирекцию форума: info@retailevent.ru, +7 495 3237107.

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