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Экономика

Александр Голышев отметил важность достижения адекватного равновесия рынка труда в регионах

Программа по переселению из трудоизбыточных регионов, предлагаемая Минтрудом, очень актуальна. Об этом заявил российский культуролог, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ, заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Он отметил, что достижение адекватного равновесия рынка труда в регионах России - большая социальная и экономическая задача. По словам эксперта, для Псковской области более актуальна проблема нехватки рабочих рук.

«С одной стороны, наблюдается малочисленный, но все же миграционный поток «родственного характера», на Псковщину стремятся переселиться носители русского языка и русской речевой культуры. С другой стороны, в области ведется активное строительство, реализуются масштабные промышленные и сельскохозяйственные проекты, требующие притока новых рабочих сил», - отметил Александр Голышев. И если желающий переехать получит реальную государственную поддержку, то в области у него перспектива не только работы, но и повышения квалификации и дальнейшего карьерного роста, уверен он.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты подготовило программу по субсидированию переезда соискателей до 35 лет. Переехать по программе можно будет в Бурятию, Коми, Хакасию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

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