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Тамара Мадебадзе: Будем удивлять и заряжать позитивом

Тамара Мадебадзе рассказала о предстоящем концерте в Пскове. Фото: Вконтакте

Солистка арт-группы Soprano Турецкого Тамара Мадебадзе в эфире радиостанции «Седьмое небо» рассказала о предстоящем концерте в Пскове.

«Мы ожидаем получить колоссальное удовольствие. Уверены, что День города пройдёт на самом высшем уровне. Какие-то песни вы будете петь с нами, какие-то подпеть не сможете, но мы постараемся подарить отличное настроение, будем удивлять и заряжать позитивом.
В этот  раз мы прилетаем в Псков накануне концерта, поэтому мы сможем пропитаться энергией города. Прогуляемся, узнаем что-то новое о нём. Обязательно фотки из Пскова выложим в соцсетях.

Конечно, перелёты, смена климата и недосып влияют на наши голоса. Но мы работаем каждый день: занимаемся вокалом, спортом, йогой. Это неотъемлемая часть профессии. Секрет хорошей вокальной формы – ежедневные тренировки».

Солистка группы рассказала и о райдере (требованиях группы к предстоящему концерту). По её словам райдер коллектив строг и минимален: сыр, фрукты и вода.

В День города Пскова, 23 июля в 19:00 на Октябрьской площади начнётся концерт вокальной группы Soprano Турецкого. 

Все публикации о Дне города можно прочитать по ссылке.

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