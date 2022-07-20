Тамара Мадебадзе: Будем удивлять и заряжать позитивом
Солистка арт-группы Soprano Турецкого Тамара Мадебадзе в эфире радиостанции «Седьмое небо» рассказала о предстоящем концерте в Пскове.
«Мы ожидаем получить колоссальное удовольствие. Уверены, что День города пройдёт на самом высшем уровне. Какие-то песни вы будете петь с нами, какие-то подпеть не сможете, но мы постараемся подарить отличное настроение, будем удивлять и заряжать позитивом.
В этот раз мы прилетаем в Псков накануне концерта, поэтому мы сможем пропитаться энергией города. Прогуляемся, узнаем что-то новое о нём. Обязательно фотки из Пскова выложим в соцсетях.
Конечно, перелёты, смена климата и недосып влияют на наши голоса. Но мы работаем каждый день: занимаемся вокалом, спортом, йогой. Это неотъемлемая часть профессии. Секрет хорошей вокальной формы – ежедневные тренировки».
Солистка группы рассказала и о райдере (требованиях группы к предстоящему концерту). По её словам райдер коллектив строг и минимален: сыр, фрукты и вода.
В День города Пскова, 23 июля в 19:00 на Октябрьской площади начнётся концерт вокальной группы Soprano Турецкого.
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