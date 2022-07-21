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Экономика

Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата

 

Исследование hh.ru, проведенное среди трудящихся жителей Северо-Запада, показало, что 49% опрошенных считают еду своей самой большой статьей расходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации. 

При этом в прошлом году намного больше жителей СЗФО тратило основную часть своих доходов на еду: 66% против 49%. На втором месте среди затрат находится аренда жилья или ипотека (32%, в прошлом году так ответили 31%), на третьем – коммунальные расходы (30%, в 2021 году этот вариант выбрали 31%).

Кроме того, 23% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату кредитов, не относящихся к ипотечным. За год число таких респондентов упало на 2%. Еще 16% отметили, что одной из ключевых трат стали расходы на детей, за год доля выросла на 8%. Ещё 9% считают важной частью затрат автомобиль или транспорт. 

В целом по сравнению с прошлым годом жители СЗФО стали больше тратить на лекарства и лечение (+5 п.п. до 6%), досуг и отдых (+5 п.п. до 8%), одежду и обувь (+ 9 п.п. до 10%) и образование (+1 п.п. до 5% опрошенных).

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