В Псковской области объявили конкурс грантов среди молодых и социальных предпринимателей

11:52, 21 июля 2022, ПАИ

В Псковской области объявлен конкурс на соискание грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей или созданных гражданами в возрасте до 25 лет включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Направить свои заявки необходимо с 21 июля по 19 августа 2022 года в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области (180000, Псковская область, город Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет 149). Контактный номер телефона — (8112) 29-97-29 (доб. 113), электронная почта: yuv.vasilevskaya@economics.pskov.ru.

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей на одного получателя гранта, минимальный размер — не менее 100 тысяч рублей. Мероприятия проводятся по федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, а также формами документов можно на сайте комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Ранее положение о предоставлении грантовой поддержки утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.