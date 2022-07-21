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Марафон праздника: Александр Царкозенко рассказал о предстоящих мероприятиях в Зелёном театре

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко на марафоне праздника в медиацентре Псковского агентства информации рассказал об историческом шоу «Россия начинается здесь», которое пройдет 24 июля в 20:00 в Зеленом театре. Мероприятие проведут совместно с социально ориентированной некоммерческой организацией «Центр талантов», получившей поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Александр Царкозенко отметил, что псковичи и гости города увидят большое театрально-хореаграфическое представление. Оно будет необычным: «страницы истории будут переворачиваться на сцене». В шоу примут участие более 200 детей и свыше 50 взрослых, в том числе заслуженные артисты РФ. Среди них Ян Осин, Сергей Попков, Марина Курчавова, Татьяна Арсентьева, ансамбль «Саморезы», заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры». «Эти коллективы представят страницы нашей истории», - рассказал Александр Царкозенко.

Также запланирован интерактив — зрители будут надевать шлемы, затем брать в руки флажки во время выступления «Голубых молний».

К работе над шоу были привлечены знаменитые хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. «Это будет зрелищно, ярко и интересно», - заверил директор Дома офицеров.

23 июля в 17:00 псковичи также могут прийти в Зеленый театр на концертную программу «Любой мой город на Великой». Там будет проведена презентация Меча Победы. В рамках программы запланированы концертные номера, выступление военного оркестра, современных ансамблей, которые пишут песни о Пскове. Вход на все мероприятия свободный.

22 июля в 19:00 в Зеленом театре состоится мероприятие для молодых креативных людей, которые хотят показать свое творчество, - «Битва талантов». Будут представлены хореография, вокал, театральные элементы.

В Детском парке будет работать амфитеатр, где пройдет концертная программа для детей «Псков — город молодых». В сквере Дома офицеров 24 июля в 16:00 можно посетить «Псковский разгуляй».

Александр Царкозенко заметил, что в рамках празднования Дней города подготовлена обширная программа, он призвал ознакомиться с афишей.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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