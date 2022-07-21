Около 40% жителей Локнянского района остались без света 20 июля

14:46, 21 июля 2022, ПАИ

Около 40 % жителей Локнянского района из-за сильного ветра остались вчера, 20 июля, без света. Об этом сообщила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

«Вчера процентов 40 жителей района снова были без света из-за сильного ветра. Мой телефон ломился от звонков. Из года в год я могу сказать, где будут проблемы со светом, мне даже не надо звонить в ЕДДС узнавать, – рассказала Нина Степанова. – До тех пор, пока не будет проведена замена старых проводов, которым больше 60 лет, до тех пор, пока у нас не появятся новые специалисты, у нас так и будут проблемы со светом».

По словам главы района, проблема с изношенностью электросети в Локнянском районе решена только на 50-70 %.

Напомним, что вчера сильный ветер бушевал на всей территории Псковской области.