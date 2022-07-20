В Пскове устраняют последствия сильного ветра
Управляющие компании, подрядные организации и МКУ «Служба благоустройства города» устраняют последствия сильного ветра по зоне ответственности. В настоящее время зафиксированы падения суков и веток, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе администрации города.
«Это [устранение последствий. - Прим. ПАИ] происходит достаточно быстро, в течение нескольких часов. Если будут поваленные деревья - действия будут аналогичными», - добавили в пресс-службе.
Если большие деревья перегородят путь движения пешеходов или автомобилей, то заявки оперативно будут направлены в МКУ «Служба благоустройства города».
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