В Пскове устраняют последствия сильного ветра

15:21, 20 июля 2022, ПАИ

Управляющие компании, подрядные организации и МКУ «Служба благоустройства города» устраняют последствия сильного ветра по зоне ответственности. В настоящее время зафиксированы падения суков и веток, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе администрации города.

«Это [устранение последствий. - Прим. ПАИ] происходит достаточно быстро, в течение нескольких часов. Если будут поваленные деревья - действия будут аналогичными», - добавили в пресс-службе.

Если большие деревья перегородят путь движения пешеходов или автомобилей, то заявки оперативно будут направлены в МКУ «Служба благоустройства города».