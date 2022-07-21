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Общество

В Островском районе отмечают 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото: редакция газеты «Островские вести»

21 июля Островский район отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Своё поздравление жителям муниципалитета направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на семь десятилетий, которые отделяют ныне живущих от тех исторических событий, память о Великой Отечественной войне, о страшных годах оккупации в районе не угасает, бережно передается из поколения в поколение.

«Мы чтим подвиг героев-освободителей, партизан и подпольщиков, мирных жителей, что трудились не покладая рук, обеспечивая Красную Армию всем необходимым, день за днём приближая Великую Победу», – отмечено в поздравительном адресе главы региона.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что священный долг жителей региона – защищать память о тех, кто спас Отечество в суровые годы войны.

«Особые слова благодарности и признательности – нашим ветеранам, детям войны и труженикам тыла, всем, кто в послевоенные годы поднимал и восстанавливал Островский район. Своим неустанным трудом, героическим мужеством и упорством вы стали примером для молодого поколения, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи», – отметил Михаил Ведерников и пожелал жителям Островского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родного края.

Фото: редакция газеты «Островские вести»

Основное памятное мероприятие в честь 78-й годовщины освобождения района прошло 21 июля в центре Острова.

Отдать дань уважения тем, кто защищал свою Родину до последней капли крови, собрались представители районной власти, ветераны Вооруженных сил РФ, труда, правоохранительных органов, военнослужащие Островского гарнизона, молодёжь – представители школьных патриотических движений, жители города. Они приняли участие в шествии и возложении гирлянд воинской славы, венков и цветов к памятникам и мемориалам, воинскому захоронению на площади Героя Советского Союза К. И. Назаровой.

Фото: редакция газеты «Островские вести»

В этот день пройдёт показ документального фильма «Чтобы помнили», а также состоится концерт в парке Победы.

Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения и 681-летия города Острова также пройдут в субботу, 23 июля. Запланированы возложение цветов к памятному знаку 146-й стрелковой дивизии, культурные мероприятия – театрализованное представление, библиотечная площадка, концертная программа. Завершится день праздничным салютом.

Напомним, Остров был освобождён 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую. По архивным данным, при обороне и освобождении Острова и Островского района погибли более восьми тысяч воинов Советской Армии.

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