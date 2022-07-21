Михаил Ведерников: Предприятия Псковской области успешно работают над импортозамещением в промышленности

22:45, 21 июля 2022, ПАИ

Предприятия Псковской области успешно работают над импортозамещением в промышленности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» запустит первое в России производство промышленных герметизированных аккумуляторов по технологии AGM, AGM+Gel и Gel мощностью 320 тысяч единиц в год. На реализацию проекта Фонд Развития Промышленности выделил льготный займ в размере 2 млрд рублей.

Такие аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания в морских и речных судах, телекоммуникациях, в качестве буферной системы энергоснабжения и т.д.. Их производят в основном в США, Китае и странах Европы – выпуск отечественных аккумуляторов позволит заместить до 25% импорта.

Ещё одно предприятие, Великолукский механический завод, в прошлом году запустило выпуск импортозамещающих промышленных пылесосов мощностью до 5000 кубов в час, которые ранее производились только в Италии и Швейцарии.