Дорогу Подсевы – Славковичи в Порховском районе отремонтируют по нацпроекту

10:12, 22 июля 2022, ПАИ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок около четырёх километров автомобильной дороги Подсевы – Славковичи в Порховском районе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорога проходит через населенные пункты Ольхово и Скрипово. Контракт на ремонт дороги заключен между заказчиком ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядной организацией АО «Буер». На ремонт дороги выделены средства в размере более 68 млн рублей.

В ходе ремонта будет заменено изношенное дорожное полотно, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы.

Кроме того, обочины будут укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью, а прибровочная часть обочин – растительным грунтом с засевом многолетних трав.

На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы и посадочные площадки. По завершении комплекса работ для безопасности дорожного движения будет нанесена разметка термопластиком и краской.

Срок окончания работ по контракту намечен на 18 ноября 2022 года.