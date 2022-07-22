Более 6,5 тысячи предприятий работает в Пскове
6 577 предприятий и организаций работает в Пскове по состоянию на 1 января 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.
4 908 из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 4 799 человек.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области к Дню города подготовил материал «Псков в цифрах», который рассказывает псковичам, какой он, современный Псков. Инфографику смотрите здесь.
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