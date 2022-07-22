ИНФОГРАФИКА Псков в цифрах

10:37, 22 июля 2022, ПАИ

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области к Дню города подготовил материал «Псков в цифрах», который рассказывает псковичам какой он, современный Псков.

Псков – один из самых древних городов России, её форпост на северо-западных рубежах. В настоящее время Псков занимает территорию в 9560 га, из которых 4793 га – площадь застроенных земель, а площадь всех зеленых массивов и насаждений составляет 2535 га, поэтому наш город по праву считается очень зеленым. Общая протяженность улиц, проездов и набережных – 376,1 км.

По оценке, на 1 января 2022 года в Пскове проживало 209,1 тыс. человек, или 34,1% от численности населения области. Средний возраст жителя областного центра – 39,7 лет. Женщин в Пскове больше, чем мужчин: это соотношение составляет 54,5% к 45,5%.

Более половины жителей Пскова находятся в трудоспособном возрасте (122 тыс. человек или 58,4%). Жителей старше трудоспособного возраста (женщин 56 лет и старше и мужчин 62 лет и старше) на 1 января 2022 года в городе насчитывалось 51,4 тыс. человек (24,6% населения), моложе трудоспособного возраста (в возрасте до 15 лет) - 38,3 тыс. человек (18,3%).

По состоянию на 1 января 2022 года (по данным государственной регистрации) в Пскове зарегистрировано 6577 предприятий и организаций, из которых 4908 относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 4799 человек.

В минувшем году в Пскове возведено 5 многоквартирных домов, населением построен 181 жилой дом. Общая площадь жилых помещений составила 48,5 тыс. кв. метров, в том числе построенных населением за счет собственных и привлеченных средств – 21,6 тыс. кв. метров.

На конец 2021 года с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия жилищный фонд города составил 5754 тыс. кв. метров общей площади. Обеспеченность населения жильем в среднем на 1 жителя областного центра на конец 2021 года составила 27,5 кв. метров.

Историческая справка:

По данным Всеобщей переписи населения 1897 года в Пскове насчитывалось 30,5 тыс. жителей. К концу XIX века площадь города составляла около 600 гектаров, протяженность улиц – более 26 верст, количество кварталов – 118, улиц и переулков – более 50.