Женщина погибла в результате ДТП в Палкинском районе
В Палкинском районе в 20 км от деревни Качаново 24-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением на грунтовой дороге и съехала в кювет.
В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте от полученных травм.
Водитель автомобиля госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>