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Происшествия

Женщина погибла в результате ДТП в Палкинском районе

Фото с места происшествия

В Палкинском районе в 20 км от деревни Качаново 24-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением на грунтовой дороге и съехала в кювет. 

В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте от полученных травм. 
Водитель автомобиля госпитализирована в медучреждение.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места происшествия

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