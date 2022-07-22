Женщина погибла в результате ДТП в Палкинском районе

16:48, 22 июля 2022, ПАИ

В Палкинском районе в 20 км от деревни Качаново 24-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением на грунтовой дороге и съехала в кювет.

В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.