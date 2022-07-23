Сегодня в Пскове празднуют День города!
Множество различных мероприятий пройдут сегодня в Пскове, в День города. Всё самое интересное начинается в 10:00. Подробнее мы писали ранее. Набираемся хорошего настроения и заряда эмоций на целый день, и празднуем вместе с нами!
Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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