Сегодня в Пскове празднуют День города!

09:21, 23 июля 2022, ПАИ

Множество различных мероприятий пройдут сегодня в Пскове, в День города. Всё самое интересное начинается в 10:00. Подробнее мы писали ранее. Набираемся хорошего настроения и заряда эмоций на целый день, и празднуем вместе с нами!

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.