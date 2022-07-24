Сочинская река вышла из берегов и затопила городские районы

11:44, 24 июля 2022, ПАИ

Вечером 23 июля сочинская река Бзугу вышла из берегов и затопила городские районы. Потоки воды были настолько сильными, что без труда сносили машины, — особенно сильно пострадала улица Донская, на которой погибла одна женщина, сообщает ТАСС и новостные telegram-каналы.

Обильные дожди, обрушившиеся на Центральный и Хостинский районы, вызвали подтопления стратегически важных насосных станций. Местами фиксировались сходы селевых потоков, которые разрушали ограждения водозаборных комплексов. Сложная ситуация возникла на главном водозаборном комплексе курорта. Залповые ливни вызвали подтопление объекта на правом берегу реки. Из-за бурного течения территория была захламлена тоннами мусора и грязи.

Как сообщается на портале прогноза погоды и новостей центра Фобос, минувшей ночью в Сочи прошел один из сильнейших ливней в метеоистории. За сутки выпало 90% осадков.