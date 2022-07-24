Продолжается благоустройство общественной территории на улице Никольской в деревне Родина
На объекте выполнено озеленение территории и произведено устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки в направлении парка 300-летия Прокуратуры, сообщает Псковскому агентству информации редакция газеты «Пскосвкая провинция».
Напомним, в прошлом году территория была включена в список территорий по благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по решению самих жителей Псковского района.
Также обращаем внимание жителей деревни Родина, что на участках между пешеходной зоной посеян газон, в следствии чего просьба проявить понимание и строить свой маршрут только по асфальтированным дорожкам.
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Продолжается благоустройство общественной территории на улице Никольской в деревне Родина
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