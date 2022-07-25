«Ночь выборов – 2022» пройдёт в Псковском агентстве информации 11 сентября

12:42, 25 июля 2022, ПАИ

В воскресенье вечером, 11 сентября, по итогам единого дня голосования в Пскове стартует политическое шоу «Ночь выборов – 2022», сообщает Telegram-канал «Псковское агентство информации».

Транслировать главное политическое действо года будут региональный телеканал «Первый Псковский», Псковское агентство информации. В эфире популярной радиостанции «Седьмое небо» также предусмотрены включения с площадок политического шоу.

После завершения голосования 11 сентября в офисе государственного медиахолдинга Псковской области в Пскове на улице Ленина, 6а откроются двери для участников избирательной кампании – кандидатов и представителей политических партий, депутатов, региональных и федеральных экспертов, политиков, общественных деятелей, журналистов и блогеров.

В онлайне в режиме нон-стоп запланированы комментарии и мнения региональных и федеральных экспертов, дискуссионные круглые столы, прямые включения из других регионов, где так же, как и в Псковской области, применяется дистанционное электронное голосование.

Участие в «Ночи выборов – 2022» на улице Ленина, 6а планируют принять губернатор Псковской области Михаил Ведерников, главы соседних регионов, руководство ВЦИОМ и другие федеральные спикеры.

В неформальной обстановке на протяжении нескольких часов в прямом эфире – важные итоги избирательной кампании в Псковской области и России.

Вход на мероприятие – по пригласительным.