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Общество

Промышленные организации Псковской области могут подать заявки на получение грантов

 Фонд инвестиционного развития Псковской области ведет прием заявок от промышленных организаций на получение грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

Компенсируется до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, но не более ключевой ставки ЦБ.

Заявки рассматриваются ежемесячно, совокупный объем финансовой поддержки для предприятия не может превышать 50 млн. рублей.

Данная поддержка оказывается организациям, сфера деятельности которых относится к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6).

Условия предоставления грантов, а также перечень документов, необходимых для получения поддержки, по ссылке.

Телефоны для получения дополнительной информации: 8-800 250-62-24; 
отдел сопровождения и экспертизы инвестиционных проектов:  +79116901333, +79118901255, +79009909818

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