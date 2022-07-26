За 3 года нотариусы предотвратили хищение недвижимого имущества россиян на 11 млрд рублей

13:34, 26 июля 2022, ПАИ

За последние 3 года количество махинаций с недвижимостью в России выросло в 2 раза, с помощью нотариусов предотвращено хищение недвижимого имущества граждан на 11 млрд рублей. Об этом сообщила вице-президент Нотариальной палаты Псковской области Дарья Веселова в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что Нотариальная палата Псковской области всегда участвует в проектах регионального отделения Ассоциации юристов, не стал исключением и «Вместе против мошенников». «Это основная ежедневная обязанность нотариуса — обеспечивать безопасность сделки», - подчеркнула Дарья Веселова.

По её словам, самое главное для нотариуса — подтвердить достоверность паспортов. Наработан определенный алгоритм подтверждения удостоверения личности. Часто мошенники подделывают документы о рождении, смерти, регистрации и расторжения брака. Также злоумышленники обманывают одиноких граждан, «помогая» им избавиться от недвижимости — но такие случаи попадают к нотариусам редко. Поэтому специалист рекомендовала гражданам хорошо подумать перед сделкой, проконсультироваться с нотариусом, если возникают какие-то сомнения, не подписывать документы, не читая их.

Дарья Веселова добавила, что сейчас развиваются онлайн-сервисы по проверке документов, в том числе доверенностей. Нотариусам помогают запросы в ЗАГС. Проблемы возникают, если доверенности оформлены за границей. «Борьба с мошенниками — наша ежедневная работа», - отметила специалист.

Нотариус нотариального округа города Пскова и Псковского района Лидия Ефимова констатировала, что часто фиксируются мошенничества при использовании маткапитала. Мошенники учат, как обойти закон, чтобы детям не выделять доли в недвижимости, помогают приобрести и продать жилье без участия несовершеннолетних. Лидия Ефимова также сообщила, что во избежание неприятных ситуаций обственник может подать заявление в Росреестр, чтобы без его участия не были возможны операции с недвижимостью.