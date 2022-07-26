Михаил Ведерников оставил пожелание в книге отзывов дновского музея

15:22, 26 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочей поездкой посетил музейно-выставочный центр – филиал МУ «Дновский районный культурный центр» 26 июля, передаёт корреспондент газеты «Дновец».



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"















Дновский музей был создан в 2019 году, но он уже имеет богатые фонды – сюда приносят вещи и экспонаты жители и гости района. Губернатор осмотрел все экспозиции и послушал патефон. Экскурсию по музею провёл хранитель учреждения Сергей Егоров, который рассказал подробнее об экспонатах.

«Замечательный музей! Огромное спасибо всем неравнодушным людям за создание такой уникальной экспозиции. Успехов и процветания!» – оставил пожелание в книге отзывов губернатор.

Проект модернизации отапливающего помещение музея котла разработало ТОС «Невская». За это глава региона поблагодарил председателя ТОС Светлану Коняшкину.

Отметим, что музей и дновская автостанция находятся в одном здании. Теперь всё здание будет принадлежать муниципалитету. Ранее глава региона посетил дновское предприятие «Красное знамя» и базовую станцию мобильной связи в Дновском районе.