Дновская автостанция перейдёт в распоряжение муниципалитета

15:01, 26 июля 2022, ПАИ



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"



Фото: Газета "Дновец"









26 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочей поездкой посетил автостанцию Дно, передаёт корреспондент газеты «Дновец».

Глава региона рассказал, что здание автостанции закрывать не будут, оно продолжит работать. В здании будет установлен терминал, с помощью которого можно будет покупать электронные билеты.

Сотрудники автостанции будут обучать пассажиров работать с электронным терминалом и уйдут от использования бумажных билетов. Сотрудники автостанции останутся на прежних рабочих местах и будут выполнять функции операторов зала.

Кроме того, будет также проработан вопрос благоустройства территории у автостанции.

Ранее глава региона посетил дновское предприятие «Красное знамя» и базовую станцию мобильной связи в Дновском районе.