Дновская автостанция перейдёт в распоряжение муниципалитета
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
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Фото: Газета "Дновец"
26 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочей поездкой посетил автостанцию Дно, передаёт корреспондент газеты «Дновец».
Глава региона рассказал, что здание автостанции закрывать не будут, оно продолжит работать. В здании будет установлен терминал, с помощью которого можно будет покупать электронные билеты.
Сотрудники автостанции будут обучать пассажиров работать с электронным терминалом и уйдут от использования бумажных билетов. Сотрудники автостанции останутся на прежних рабочих местах и будут выполнять функции операторов зала.
Кроме того, будет также проработан вопрос благоустройства территории у автостанции.
Ранее глава региона посетил дновское предприятие «Красное знамя» и базовую станцию мобильной связи в Дновском районе.
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