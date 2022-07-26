Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков отреагировал на запрет концертов в Эстонии

21:40, 26 июля 2022, ПАИ

Сергей Жуков прокомментировал запрет концертов «Руки вверх» в Эстонии, пишет Telegram-канал издания «Газета.ру».

По словам лидера коллектива, теперь жителям Эстонии придется ездить на концерты группы в Россию.

«Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны, и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает. У нас огромные аншлаги были в каждом городе, поэтому, мне кажется, любви наших и моих зрителей хватит мне на всю жизнь. Я расстроился только из-за того, что какое-то количество людей не сможет посмотреть наш концерт, но я уверен, они к нам обязательно приедут», – сказал он «Газете.ру».

Запрет на въезд в Эстонию для группы «Руки вверх» МИД страны ввело на 5 лет. Глава ведомства Урмас Рейнсалу назвал решение «единственно правильным».