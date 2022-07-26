Псковичка украла продукты из магазина

10:13, 27 июля 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 июля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.