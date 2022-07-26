Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковичка украла продукты из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 июля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

В отношении директора национального парка «Себежский» возбуждено уголовное дело

26 июля 2022

Заражённую африканской чумой свинью обнаружили в Псковской области
26 июля 2022

Порядка 300 жителей Псковской области стали жертвами мошенников за полгода
25 июля 2022

Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля

25 июля 2022

Житель Санкт-Петербурга погиб на пожаре в Плюсском районе

25 июля 2022

В Плюсском районе горит жилой дом и частные дворовые постройки

25 июля 2022

Горит заброшенный склад в Невельском районе

25 июля 2022

В Острове горит частный дом


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...