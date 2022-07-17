В Омске ищут пропавшего 11-летнего мальчика

10:30, 27 июля 2022, ПАИ

В Омске после обращения родителей в правоохранительные органы начались поиски пропавшего 11-летнего Арсения, сообщили 27 июля в СУ СК РФ по Омской области.

Накануне около 14:00 мальчик ушёл гулять с друзьями из дома на улице Челюскинцев. Примерно в 17:00 часов подростки расстались, однако Арсений домой так и не вернулся. Родственники самостоятельно пытались найти ребёнка, а в 23:30 часов обратились за помощью в полицию.

«В поисках принимают участие около ста полицейских и волонтёров», – сообщили ТАСС в СКР.

Особые приметы ребёнка: карие глаза, короткая стрижка, рост около 146 см. Арсений был одет в синюю футболку, чёрные шорты и бежевые мокасины.