Цена за газ в Европе превысила 2300 долларов за тысячу кубометров впервые с марта

11:19, 27 июля 2022, ПАИ

Впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж 2 300 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Общий рост стоимости газа с начала текущего дня составляет 10 %.

Отметим, что ситуация с регулировкой цен напрямую зависит от объявления российской корпорацией «Газпром» о сокращении транзита энергоресурсов по газопроводу «Северный поток».