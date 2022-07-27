Цена за газ в Европе превысила 2300 долларов за тысячу кубометров впервые с марта
Впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж 2 300 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Общий рост стоимости газа с начала текущего дня составляет 10 %.
Отметим, что ситуация с регулировкой цен напрямую зависит от объявления российской корпорацией «Газпром» о сокращении транзита энергоресурсов по газопроводу «Северный поток».
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