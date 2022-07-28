Пскович выкинул надоевшего ему щенка из окна многоэтажки

12:58, 28 июля 2022, ПАИ

27 июля в Пскове мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выкинул надоевшего ему щенка из окна многоэтажки, рассказал Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Полковник полиции пояснил, что о случившемся в полицию сообщили граждане. «Мы зарегистрировали это обращение, проводится проверка, установлены лица, которые совершили это деяние», — отметил он.

Сергей Сурин сообщил, что выкинувший в окно щенка мужчина сделал это из-за того, что щенок лаял и скулил, чем ему надоел. В результате падения щенок получил двойной перелом лапы. «Гражданин признает свою вину, думаю, в ближайшее время мы примем меры по ст. 245 Уголовного кодекса РФ», — отметил спикер.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из окна четвёртого этажа жилого дома в Пскове на улице Солнечной выпали котёнок и щенок. По словам очевидцев, котёнок выпал сам, вместе с москитной сеткой. Сейчас он находится на передержке у волонтёров. Щенка же, по словам псковичей, выкинули в окно.

Это уже второй громкий случай жестокого обращения с животными в Пскове за неделю. Ранее сообщалось, что мужчина выкинул кошку в мусоропровод. Впоследствии её нашли мёртвой в мусорном контейнере около дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка.