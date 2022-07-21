В Пскове кошку спустили через мусоропровод

16:35, 21 июля 2022, ПАИ

В Пскове в доме на улице Крестки, 7 обнаружили кошку в мусорном баке. Жители предполагают, что животное выбросили со второго этажа через мусоропровод в первом подъезде.

Информацию разместила местная жительница Зарина Османова в группе дома в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что вышла на улицу на звуки мяуканья и нашла кошку в мусорном баке. «Вытащили, очевидно, сама она туда попасть не могла. Кошка надрывалась и изливалась в истерике. Были еще звуки другого животного (возможно, нам показалось). Мы обыскали всю трубу мусоропровода и каждый этаж, никого не обнаружили. По звукам молодой человек предположил, что это мог быть котенок», - поделилась псковичка.

Она стала экстренно искать, куда определить по виду домашнюю кошку, и через 40 минут заметила мужчину лет 40, который вышел из первого подъезда и «стал суетливо искать что-то в баке». Предположительно, он был в нетрезвом состоянии.

Зарина Османова подошла к нему, спросила, что он ищет. Мужчина ответил, что кошку. Увидев животное в руках псковички, он схватил кошку и побежал. Девушка успела заскочить за ним в подъезд и стала расспрашивать, что случилось. «Мужчина ответил, что его кошка любит просто гулять. После моей реакции мужчина сказал, что его кошку спустил якобы его отчим через мусоропровод. Учитывая, что животное спустили со второго этажа, она не пострадала», - добавила неравнодушная псковичка.

Она отметила, что неизвестно, сколько времени животное «находилось под обстрелами мусорных мешков», и если бы кто-то из жильцов выбросил в мусоропровод что-то тяжелое, кошка могла погибнуть.

Девушке удалось побывать в квартире, откуда выбросили кошку. Мужчина заявил, что у него есть документы на животное, и оно стерилизовано. Других животных и людей в квартире не было замечено.

Зарина Османова попросила отозваться жителей данного микрорайона, не замечали ли они подобных случаев раньше, чтобы решить, что делать в дальнейшем. «Если этот пост читают родственники данного мужчины и вы узнали кошку, опомнитесь и изымите животное. Если нужно пристроить, я лично помогу», - подытожила она.