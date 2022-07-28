Псковичам рассказали, когда обращаться в полицию по факту жестокого обращения с животными

13:09, 28 июля 2022, ПАИ

Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации рассказал, что попадает под жестокое обращение с животными.

«Любое жестокое обращение с животными попадает под статью: избиения, повреждения, издевательства. Это образует состав статьи 245 УК РФ, так что при любом подобном факте просим граждан сообщать нам об этом. Мучение животного без воды и еды – тоже попадает под эту статью», — рассказал Сергей Сурин.

Он отметил, что если жестокое обращение с животными происходит на глазах детей от трёх до пяти лет - это станет обстоятельством, отягчающим наказание.

Вчера, 27 июля, пьяный мужчина выкинул щенка из окна четвёртого этажа. Это уже второй громкий случай жестокого обращения с животными в Пскове за неделю. Ранее сообщалось, что мужчина выкинул кошку в мусоропровод. Впоследствии её нашли мёртвой в мусорном контейнере около дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка.