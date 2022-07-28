Члены клуба «Хорошо бы песня сложилась» снова встретились в Островской библиотеке

21:45, 28 июля 2022, ПАИ

В Островской центральной районной библиотеке состоялась очередная встреча членов клуба «Хорошо бы песня сложилась»

Каждое занятие клуба, объединяющее любителей русской песни, становится местом общения людей золотого возраста со схожими интересами, возможностью для самореализации, сообщили ПАИ в библиотеке.

«Здесь участники не только знакомятся с историей создания русской песни, разучивают их, но слушают и смотрят отрывки из старых фильмов, где звучат полюбившиеся песни, выступают на вечерах в библиотеке, много общаются, вспоминая былое, обсуждают темы здоровья», – говорит руководитель Любовь Егорова.



И пусть не каждый решается солировать, но в общем хоре любимые песни поют все. И получается неплохо: «А иначе и быть не может, когда душа поет»; «Поем, как песня на сердце ляжет. Процесс совместного творчества приносит радость и хорошее настроение»; «Песни, звучавшие в библиотеке, потом длительное время поем дома, для настроения»; «О чем поем? О любви, верности, дружбе, женской доле, о разлуке и радости встречи», – говорят участники клуба. И приглашают островичей разделить с ними хорошее настроение.