Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы

11:15, 30 июля 2022, ПАИ

На очередном 57-м заседании Великолукской городской Думы глава Великих Лук Николай Козловский выступил с отчётом о своей деятельности за 2021 год. Он рассказал депутатам и присутствующим на заседании официальным лицам и жителям города об основных направлениях своей повседневной работы. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Николай Козловский рассказал о результатах взаимодействия с общественными советниками, работе с обращениями граждан, как одного из ключевых направлений своей деятельности. Ознакомил присутствующих с работой городской Думы и законотворческой деятельностью. В частности, по его словам, в 2021 году был принят ряд нормативных правовых актов, имеющих большое значение для дальнейшего развития города.

Было принято положение об инициативных проектах и территориальном общественном самоуправлении. Десять проектов, разработанных ТОС из Великих Лук, выиграли в региональном конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений. Все эти проекты-победители направлены на благоустройство дворов и общественных территорий.

Глава города проинформировал о главных итогах развития Великих Лук за прошлый год, ознакомил с социально-экономическими показателями, достигнутыми за этот период, напомнил о достижениях в развитии города за пять лет и поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и продуктивную работу.