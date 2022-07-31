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Полиция продолжает розыск пропавшей пожилой великолучанки

Полицейские продолжают поиски пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. До настоящего времени её местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 70 – 75 лет, рост 155 – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 (906) 223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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