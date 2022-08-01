Как псковичам стать волонтёрами, рассказала Алеся Михачева
О том, как псковичи могут стать волонтёрами, рассказала руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева в эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
В частности, записаться в волонтёры можно в региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области по адресу: Псков, улица Конная, 2.
Также в качестве волонтёра можно зарегистрироваться на сайте dobro.ru. Алеся Михачева уточнила, что на сайте опубликованы все мероприятия, которые проводятся в регионе. По её словам, псковичу лишь надо подать на сайте заявку, с ним свяжется организатор, добавит его в чат и будет в дальнейшем координировать.
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