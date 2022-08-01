Вышел в эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online»
Вышел в прямой эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online»
О том, как предотвратить подъем заболеваемости COVID-19 в преддверии сезона респираторных инфекций, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко. Узнаем, какие вакцины от коронавируса сейчас есть в Псковской области, через какой период и почему нужно ревакцинироваться.
Еще один гость программы – руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.
Ведущие поговорят о том, какие виды волонтерства сегодня развиты в Псковской области, какие благотворительные акции запланированы на ближайшее время, а также как наш регион участвует в сборе гуманитарной помощи.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
Марина Гаращенко: Псковские врачи готовы к оказанию помощи при выявлении оспы обезьян
Марина Гаращенко: За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19
За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области вырос в три раза