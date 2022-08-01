Таверна, лучный тир и домашние животные: что можно будет увидеть на фестивале «Довмонт Псковский»
На фестивале «Довмонт Псковский» планируется использовать домашних животных - овец, коз и свиней - для создания аутентичной атмосферы походного средневекового лагеря. Об этом сообщил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль во время презентации хрустальной копии меча князя Довмонта в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Помимо поединков, на фестивале будет битва дружин и битва, где бойцы клубов покажут свое мастерство. «Конечно, Средневековье – время тяжелое, но был и быт, который тоже будет представлен. В том числе покажем, чем занимались люди», — отметил Роман Коваль.
На фестивале для желающих также будут делать исторические причёски, что станет еще одним способом погрузиться в историю. Посетителям будет доступен лучный тир и средевековая таверна.
«Вся жизнь средневекового города будет на этом фестивале представлена. А на вечерней части мероприятия будет расширенный вариант концерта», — добавил Коваль.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова призвала девушек и женщин прийти на фестиваль в платьях (а при наличии и в аутентичной одежде) для создания атмосферы средневекового города.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта
Хрустальную копию меча князя Довмонта будут ежегодно вручать победителю рыцарского турнира в Пскове
В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»