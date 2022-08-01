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Общество

Таверна, лучный тир и домашние животные: что можно будет увидеть на фестивале «Довмонт Псковский»

Фото Псковского музея-заповедника

На фестивале «Довмонт Псковский» планируется использовать домашних животных - овец, коз и свиней - для создания аутентичной атмосферы походного средневекового лагеря. Об этом сообщил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль во время презентации хрустальной копии меча князя Довмонта в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо поединков, на фестивале будет битва дружин и битва, где бойцы клубов покажут свое мастерство. «Конечно, Средневековье – время тяжелое, но был и быт, который тоже будет представлен. В том числе покажем, чем занимались люди», — отметил Роман Коваль.

На фестивале для желающих также будут делать исторические причёски, что станет еще одним способом погрузиться в историю. Посетителям будет доступен лучный тир и средевековая таверна. 

«Вся жизнь средневекового города будет на этом фестивале представлена. А на вечерней части мероприятия будет расширенный вариант концерта», — добавил Коваль.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова призвала девушек и женщин прийти на фестиваль в платьях (а при наличии и в аутентичной одежде) для создания атмосферы средневекового города.

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