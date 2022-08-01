Хрустальную копию меча князя Довмонта презентовали в Псковском музее-заповеднике

11:25, 01 августа 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В Псковском музее-заповеднике представили хрустальную копию меча князя Довмонта-Тимофея, которую доставили в регион 26 июля. Он изготовлен в городе Гусь-Хрустальном по образу оригинального боевого меча князя Довмонта. Хрустальный меч сделали специально для фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Светланы Мельниковой, длина меча составляет 48 сантиметров, почти в два раза меньше оригинала. При этом основные пропорции и внешний вид полностью соответствуют мечу Довмонта.

«Мы его условно называем хрустальным, потому что он переливается. На самом деле он из особо чистого кварцевого стекла. Его для нас сделали в рекордные сроки на стекольном заводе имени Дзержинского. Этот завод старейший в стране, был основан в 1929 году. Там изготовляли техническое, автомобильное стекло, он выполнял поставки для космических и медицинских исследований», — рассказала Светлана Мельникова.

Меч князя Довмонта XIII века — единственный из средневековых мечей, хранящихся в музеях России, с подтвержденной летописями историей.

Хроники свидетельствуют, что оружие трофейное, отнятое в бою у магистра. Об иноземном происхождении свидетельствует клеймо «Пассауский волчек» — знак оружейников немецкого города Пассау.