Мастер-классы пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове 6 августа

16:36, 28 июля 2022, ПАИ

6 августа в Пскове в рамках фестиваля «Довмонт Псковский» пройдут различные мастер-классы, в которых смогут поучаствовать гости, сообщает Псковский музей-заповедник в своём Telegram.

«Историческое фехтование»

Гости смогут узнать, как правильно взять оружие и занять боевую стойку, тактические приёмы, которые использовались воинами в далёкие времена, как защищались и атаковали.

«Плетение кольчуги»

Участники смогут понаблюдать за работой мастера-кольчужника раннего Средневековья и смогут увидеть процесс изготовления кольчужных колец с последующим изготовлением из них кольчужного доспеха.

«Мастерская кожевенника»

У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.

Поучаствовать в активностях псковичи смогут, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский». Билеты доступны по ссылке.