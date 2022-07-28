Мастер-классы пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове 6 августа
6 августа в Пскове в рамках фестиваля «Довмонт Псковский» пройдут различные мастер-классы, в которых смогут поучаствовать гости, сообщает Псковский музей-заповедник в своём Telegram.
«Историческое фехтование»
Гости смогут узнать, как правильно взять оружие и занять боевую стойку, тактические приёмы, которые использовались воинами в далёкие времена, как защищались и атаковали.
«Плетение кольчуги»
Участники смогут понаблюдать за работой мастера-кольчужника раннего Средневековья и смогут увидеть процесс изготовления кольчужных колец с последующим изготовлением из них кольчужного доспеха.
«Мастерская кожевенника»
У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.
Поучаствовать в активностях псковичи смогут, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский». Билеты доступны по ссылке.
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