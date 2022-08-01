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Страна и мир

Минобороны РФ: Российские саперы обезвредили более 178 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Главное из заявления Минобороны опубликовал Telegram-канал "360".

  • Украинские формирования разместили на крыше театра в Одессе расчеты ПЗРК.
  • Коридор для вывоза зерна из портов Южный, Одесса и Черноморск согласован в Стамбуле.
  • РФ принимает меры, чтобы не допустить провокации на маршруте первого судна из Одессы.
  • Российские саперы обезвредили более 178 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе.
  • На побережье причерноморских государств сохраняется опасность из-за дрейфа украинских мин.
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