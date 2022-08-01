Минобороны РФ: Российские саперы обезвредили более 178 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Главное из заявления Минобороны опубликовал Telegram-канал "360".
- Украинские формирования разместили на крыше театра в Одессе расчеты ПЗРК.
- Коридор для вывоза зерна из портов Южный, Одесса и Черноморск согласован в Стамбуле.
- РФ принимает меры, чтобы не допустить провокации на маршруте первого судна из Одессы.
- Российские саперы обезвредили более 178 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе.
- На побережье причерноморских государств сохраняется опасность из-за дрейфа украинских мин.
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