Псковичи микрорайона «Родина» устроили обмен магнитиками через лифт
Если зайти в лифт в один из домов по улице Никольской в Пскове, то можно увидеть множество магнитов, прикреплённых к стенам кабины.
«Началось всё с того, что кто-то из жителей повесил первые магнитики. Потом их количество стало быстро расти. Теперь люди не только приносят магниты в лифтовую кабину, но и обменивают свои на понравившиеся среди уже вывешенных», – сообщила корреспондент ПАИ.
Количество магнитов уже перевалило за два десятка. Стихийная «экспозиция» постоянно меняется.
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