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Псковичи микрорайона «Родина» устроили обмен магнитиками через лифт

Это только часть магнитов над дверями. Фото: ПАИ

Если зайти в лифт в один из домов по улице Никольской в Пскове, то можно увидеть множество магнитов, прикреплённых к стенам кабины. 

«Началось всё с того, что кто-то из жителей повесил первые магнитики. Потом их количество стало быстро расти. Теперь люди не только приносят магниты в лифтовую кабину, но и обменивают свои на понравившиеся среди уже вывешенных», – сообщила корреспондент ПАИ.

Количество магнитов уже перевалило за два десятка. Стихийная «экспозиция» постоянно меняется.

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